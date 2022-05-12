美國國務院大幅更新官網內容，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語。新黨今召開記者會，希望美國不要片面改變既有立場，並體會台灣人民愛好和平的期盼，絕不要把台灣當成與大陸挑起對立衝突的棋子，台灣不想當烏克蘭，別被美國人利用。

新黨主席吳成典指出，台灣絕不上美國的當，兩岸發展不是美國說了算，和平是新黨的基調，更是兩岸人民的心聲，唯有兩岸和平交流、談判、統一，才是發展的正道；吳並指出美國不會幫台灣打戰，反而希望台灣幫美國打戰，因此台灣絕不能走上烏克蘭的後塵，絕不能像烏克蘭一樣以人民的生命代價，成為美國、北約壓制俄國的馬前卒。

吳成典也像台灣內部喊話，呼籲別有用心者別淪為美國的走狗，台灣需要屏除一切引發戰爭的可能，搶當美國的澤倫斯基或許能得到一時的聲量，卻必會淪為萬世唾罵的亂臣賊子。

新黨秘書長潘懷宗指出，俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國持續軍援，最大獲利者就是軍火工業。潘直言，烏克蘭和俄羅斯有相同血源、相同文化，最後竟然走上殘殺局面，除了俄烏領袖要承擔最大責任外，在旁邊鼓譟的大國政客、和軍火集團也不能免於責難，現在大國政策又要故技重施，挑釁大陸，好讓台灣成為下一場戰爭的代理人。

潘懷宗提醒民進黨，為了保障台灣2300萬人民的安全，台灣必須明確表達拒絕烏克蘭化，不做刀俎魚肉，也不要中了大國的奸計，做出仇者快親者痛的舉動。

新黨副秘書長侯漢廷則詢問蔡英文總統與賴清德副總統，事前是否知悉美方國務院此舉？如果知道是何時知道？又是何人居中協調？而面對美方如此重大變動，是民進黨主動提起美方接受？還是美方主動提議民進黨被動接受？或者全然不知等美方更動完才恍然大悟哄騙全民？是否民進黨完全沒有被美國尊重？是否台灣人民的意願美國先前全無知悉讓台灣淪為美國玩弄股掌的棋子？民進黨有必要有義務向全民說清楚。

新黨輿情中心主任季節則質疑，表面上美方刪除「美國不支持台灣獨立」等文字後，又加上了中美三個公報，看似沒有改變立場，但為何美方要刻意大篇幅改變原有文字？一個政府不太可能做出一些毫無意義不必要的舉動，希望美方能說明清楚這樣做的用意。