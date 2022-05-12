彰化縣新增確診997例。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增6萬5385例本土，彰化縣也持續創新高峰，共997例確診，即將破千，目前居家隔離中人數2714人，累計確診數6948人。已啟動全國首創線上家用快篩衛教諮詢站。

彰化縣長王惠美表示，12日開始，啟動居家照護的團隊就是全家人的家庭醫師，因1人確診可能感染給家人，不須重新媒合醫師，並全國首創線上家用快篩衛教諮詢站，讓居家照護的團隊照護確診者的全部家人。

王惠美表示，彰化縣基層診所居家照護通訊診療服務流程，是衛生局轉介個案，服務對象是2至64歲，無症狀、輕症確診者，診所主動電話聯絡照護個案，確認個案基本資料，醫師評估健康、用藥等；每日通訊照護諮詢關懷，視病況醫師遠距診療開藥，結合社區藥局提供送藥服務或委由家人代領。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，線上家用快篩衛教諮詢站，都是經過訓練、有實務經驗的護理師或醫檢師，病例數可能繼續攀升，快篩已經來到9萬多個採檢人數，居家隔離人數以家戶匡列為主，今年病毒9成多都是輕症，甚至絕大多數是無症狀。

葉彥伯指出，目前只要快篩陽性就是確診，長照機構也是一樣，希望要早點啟動抗病毒藥物治療，但如果還有新的個案跑出來，就是非居家隔離、居家簡易及自主防疫快篩陽性民眾，還是要做PCR確診。目前抗病毒藥物有2種，且都已經到位，就診程序是醫師評估後開藥，住宿型長照機構住民，屬風險族群，只要快篩陽性就可以開始投藥治療。