疫情持續擴大，新北市不少學校陸續停課在家線上學校，卻苦了營養午餐契作小農，新北市議員陳偉杰表示，學校停課營養午餐暫停，有機蔬菜面臨無處可銷，需市府的「得來速」協助。新北市教育局張明文表示，依照合約學校有事先通知義務，未來也會有相關通報機制；新北農業局李玟則說，為避免產銷失衡，都會協助引介到其他銷售管道。

陳偉杰指出，三芝石門地區有不少有機小農種植的有機蔬菜頗負盛名，有學校會向這些小農訂購作為營養午餐的食材。但因疫情的影響，最近陸續有學校停課，這些有機蔬菜又正值採收期，現在卻沒處可銷。

陳偉杰說，新北市上周才推出10大新北農產品牌網路行銷「美味農業得來速」的活動，他建議農業局，像三芝、石門等地區的有機小農也急需「得來速」，建議市府也舉辦「得來速」來協助小農進行推廣。

陳偉杰表示，因應居隔以及居家照護人數暴增，許多民眾因擔心疫情傳染而不敢出門，所以希望民眾就算是待在家中，也一樣有新鮮的農產可以享用。

農業局立意良善，但不只是品牌農業需要行銷，在地小農雖然產量不大，但這時更需要市府的大力協助，市府應建立常態性的網路行銷機制，協助新北小農進行行銷，以因應疫情與未來趨勢。

陳偉杰也指出「得來速」的作法更應該用在新北的在地觀光，與其期待國外旅遊，不如去推展我們本來就有的觀光資產。就像三芝、石門有許多經營很好的社區、農場、製茶廠等等，都很好的觀光點，豐富的故事很值得去探訪，也富有教育意涵。

建議觀旅局建立機制去挖掘這些隱形觀光資源，協助它們透過網路宣傳的行銷方式，開始來創造新北各地旅遊的亮點。