張雅嵐是林口長庚醫院的頭頸癌個案管理師，在長庚醫院已服務26年，今年榮獲「台灣傑出護理人員獎-服務奉獻獎」。她說，頭頸癌為台灣第六大癌症，治療複雜度高，且多為家庭主要經濟支柱的頭頸癌患者，病人常會因為害怕而拒絕治療，如何協助病人面對治療，癌症個案管理師扮演很重要的角色。

最近一位新診斷為口腔癌的病人小志，讓她印象特別深刻。她說，病人在確診前後的半年多來，歷經了父母意外雙亡、與妹妹失聯、被物流公司裁員、因罹癌放棄愛情等種種悲苦，身心大受打擊，重度鬱悶及害怕顯露無遺。

平時總是穿梭在各診間衛教與回覆病友諮詢電話的張雅嵐，那天遲遲等不到小志來門診，撥了手機卻響起「您撥的號碼是空號。」讓她擔心不已，還好不久後小志出現，他身型瘦弱，且兩眼無神、垂著頭，一路搖晃著身驅走過來。

張雅嵐個案管理師（右）與小志（左）。（圖／長庚醫院提供）

她給了小志一個溫暖的微笑，並陪他進診間了解醫師專業解釋病情及說明未來治療計畫。小志聽完後深深嘆了一口氣，虛弱的說「口袋只剩零錢，健保費沒交，治療要花很多錢，自己又孤身一人，不知何去何從?」

張雅嵐說，小志的困境，是許多頭頸癌病人的縮影，多年的工作經驗讓她知道，這種情況必須立即介入協助，才能幫助病人接受治療。於是她立即啟動關懷照護小組，鼓勵小志聯絡失聯的妹妹協助他的日常生活，並聯繫醫院的社工師協助申請適當資源補助。

看到林口長庚醫院每個環節都如此幫忙他，小志深受感動，很努力的與個案管理師配合，並終於願意接受下頷骨切除及皮瓣重建手術。張雅嵐說，但是在後來的治療過程中，小志仍不斷的想放棄、想脫逃，甚至想到父母墳前一了百了。她很了解病人的心情，於是不厭其煩的一通一通電話打、一 聲一聲的關懷，讓他感覺到自己不孤單，也感受到個案管理師的溫暖。

手術出院後，小志遵從醫囑順利完成化學及放射治療與術後復健。在此同時，小志術後的顏面傷疤，在團隊偕同復健治療師、陽光基金會社工師討論後安排社會資源，讓整個復健得以延續。經過漫長的一年，在長庚醫療團隊協助下，小志完成抗癌旅程，逐漸恢復健康重返職場。現在的他還投入檳榔防治宣導志工的行列，回饋社會。

張雅嵐說，小志重回職場後，第一次回來醫院看到她時說，「當初要不是遇到您，給了我活下去的動力及協助，我根本無法相信人生還有什麼希望！我現在要靠自己的力量努力的活，也要為這個社會盡一點心力。」

張雅嵐表示，當時很欣慰、很感動！回想當初選擇護理師為職志，又擔任個管師這個角色，是她一生最無悔的選擇，希望讓這一顆顆關愛的種子萌芽後轉化成『善』的力量，散佈在社會的各個角落。

她說，腫瘤個案管理師有別於臨床護理人員，她們從病人確認罹癌進行收案、管案到結案，透過醫療團隊整合照護，以病人立場擬訂個別性診療計畫，並促進病患參與疾病自我照顧，達到持續性、整體性照護成效。她們是癌友與醫療團隊間溝通的代言者、治療品質的把關者，傾聽、評估病人及照護者的需求，及時提供資源協助病人完成治療。

張雅嵐表示，頭頸癌為台灣第六大癌症，以頭頸癌常見的口腔癌為例，林口長庚醫院的服務量佔全台灣12%，疾病存活率優於世界頂尖機構。在她的護理生涯中，因為關愛讓護理專業角色有了溫度，她會努力讓這温度持續溫暖每個頭頸癌病友！