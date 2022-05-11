駐日代表謝長廷日前表示，美國從來沒有承認台灣屬於中國，日本在實務上採取尊重《開羅宣言》的做法，「在日台灣人因常被歸類為中國人受不少委屈」。陸委會日前也表示，「台灣從來不是中華人民共和國一部分。」大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會中批評謝長廷配合外部勢力顛倒黑白，奉勸他「別蹦得太高，還是收斂一點為好」。朱鳳蓮也回應陸委會，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

朱鳳蓮重申，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。「謝長廷配合外部勢力顛倒黑白，傷害兩岸同胞感情，出賣中華民族利益，令人不齒。」

朱鳳蓮表示，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分。相關的歷史和法理事實都充分證明這一點。任何蓄意歪曲事實，炒作所謂「台灣地位未定論」的行徑，都是不可能得逞的。

朱鳳蓮表示，必須指出的是，美國、日本處理台灣問題的依據非常明確。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中日邦交正常化的重要前提。美國政府在1978年《中美建交公報》明確表示，「美方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」，「美國承認中國立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

朱鳳蓮表示，日本政府在1972年《中日聯合聲明》明確表示，「日方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中方重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日方充分理解和尊重中方的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。這是美國政府和日本政府在台灣問題上對中方做出的嚴肅承諾。

朱鳳蓮最後說，「在此我們奉勸謝長廷，別蹦得太高，還是收斂一點為好。」

此外，陸委會日前表示，大陸「企圖對台動武，不斷製造區域安全風險，違反聯合國憲章和平的原則及國際秩序」，並稱「台灣從來不是中華人民共和國一部分。」

朱鳳蓮回應，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，具有不容置疑的歷史事實和法理基礎，得到國際社會普遍承認。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。民進黨當局有關說法完全是顛倒黑白、混淆視聽。

朱鳳蓮指出，民進黨當局公然挑戰國際社會公認的一個中國原則，頑固進行謀「獨」挑釁，煽動兩岸對立對抗，是兩岸關係緊張動蕩的製造者，是台灣海峽和平穩定的破壞者。大陸堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許台灣從中國分裂出去。大陸針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，不容任何外部勢力干涉。