5月12日國際護師節前夕，立法院跨黨派委員召開記者會感謝所有護理人員，國民黨立委張育美指出，這一年多來護理人員守在抗疫最前線，要求勞動部與衛福部共同加強職場暴力的防範，民眾黨立委蔡壁如喊話檢討護理師待遇，護理師公會也呼籲，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率，才能維護全民健康。

張育美表示，護理人員過去一年中，加倍辛勞的在醫療第一線承擔防疫重責大任。過程中，承受著病毒的直接威脅，去年三級警戒時，更時常聽到護理人員為避免家人染疫，而隻身住宿在外，期間所擔負的心理壓力，絕對不是旁人能體會！面對少數民眾對第一線醫療人員的言語辱罵、肢體暴力等不理性對待，她深深感到不齒。

張育美指出，她一方面多次要求衛福部儘速發放防疫相關的獎勵津貼，即時慰勞護理人員的辛勞；另一方面，也要求勞動部與衛福部共同加強職場暴力的防範，務求成為醫療人員的後盾。

蔡壁如表示，事實上台灣護理師領照人數有30萬人，但實際執業人數卻只有18.4萬，也就是說有高達37％的護理師，取得執照後卻不執業，關鍵原因在護理師「錢少事多」。

蔡壁如說，從2004年到2020年，住院一床一天的護理費，16年間只從613點調整至752點，換算起來不到700元，另一方面，台灣的護病比是1：8，比起美國、澳洲的1：6高出25％，並且根據研究，將會使病患的30天死亡率提高14％。因此蔡壁如要求護理師的待遇應檢討，而護病比仍需精進。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜認為，雖然全日護病比已入法，建議以先進國家護病比為目標，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率，才能維護全民健康。此外，醫療法雖訂定醫療暴力相關規範及罰則，但醫療暴力仍層出不窮，應研議是否應訂定更嚴格的規範及罰則並加強民眾教育，以杜絕醫療暴力，讓醫護人員安心工作。