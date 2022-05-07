近期本土疫情越來越嚴重，更燒到演藝圈，許多明星陸續傳出確診，《模范棒棒堂》出身的男星小煜（楊奇煜）2日透露，1歲4個月的大兒子Mujo快篩陽性，疑似確診；小煜1歲兒Mujo在身體快痊癒後，今（7）日無奈在IG曝壞消息，愛妻言言2條線確診，並表示將「再度分居」。

小煜今日下午在IG更新近況，上傳一張愛妻言言做快篩的照片，畫面中看到清楚的2條線，寫著「還是確診的陽太太」，儘管小煜表示言言目前只有喉嚨痛，但從言言的表情還是能感到很無奈；而小煜也透露彼此又面臨「再度分居」的狀況，只能盼望愛妻早日康復。

小煜1歲兒Muju在身體快痊癒後，今（7）日無奈在IG曝壞消息，愛妻言言2條線確診，並表示將「再度分居」。(圖/ 摘自楊奇煜IG)

5天前小煜的1歲兒Mujo才傳出快篩陽性的消息，據《自由時報》報導，小煜經紀人證實Mujo發高燒，還得再去醫院做PCR才能確定身體到底出了什麼狀況；而小煜1歲兒快篩陽性後，和愛妻言言、剛出生不到1個月的小兒子Musha分居三處，如今言言又確診，不得已得繼續分居生活。

現年36歲的楊奇煜是從節目《模范棒棒堂》出道，之後也是[email protected]的成員，近年在綜藝、戲劇和音樂都有亮眼表現；2020年驚喜公開娶了小7歲護理師女友言言的消息，婚後育有2個寶貝兒子，不時也會大方分享家庭日常，一家幸福和樂羨煞眾人。