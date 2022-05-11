高雄11日總計新增3011例本土確診個案，高市府宣布，國中教育會考後的課程可採線上教學，各級學校畢業典禮也以線上辦理為原則。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄11日總計新增3011例本土確診個案，高市府宣布，國中教育會考後的課程可採線上教學，各級學校畢業典禮也以線上辦理為原則。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄11日新增3153例本土確診個案，但由於有142例個案轉銜至其他縣市或改境外移入，高雄11日總計新增3011例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽275例，外縣市旅遊史69例，特定娛樂場所18例，密切接觸者2559例，疫調中90例，由於疫情燒進校園，高市府宣布，國中教育會考後的課程可採線上教學，各級學校畢業典禮也以線上辦理為原則。

高市府教育局宣布，國中教育會考後至畢業典禮前的課程規畫，學校可衡酌疫情發展狀況，於取得學校防疫專責小組會議共識後，得以全三年級為單位，改採線上教學。此外，經討論後決議，高雄各級學校的畢業典禮均以線上辦理為原則。

教育局進一步說明，國中會考後若決議採取線上教學，開始時間交由學校評估後自主決定，若仍以實體教學進行者，學校應尊重個別學生需求，予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。有關適性入學進路的資料收取或離校作業程序等就學權益，學校務必提前規畫並將日期明確告知學生及家長。如果涉及午餐供應數量異動，應提早與廠商確認並達成協議。

高市府衛生局指出，由於上周母親節連假增加許多南北移動的比例，確診者的密切接住者染疫2559例，仍然占最多數，由於母親節連假效應，同住親友確診的人數大幅增加，共有1115例，餐飲娛樂390例、職場校園799例、高風險場域255例。

衛生局說明，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共69例，隔離期間陰轉陽275例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增18例確診個案，另有90例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

衛生局表示，高雄兒童疫苗持續接種，高雄共有257間小學、12萬7980位學生，目前已有73間學校、3772位學生完成接種，疫苗完成率2.94％，接種狀況良好，均無疫苗不良反應發生。