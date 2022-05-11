文化部今（11）日表示，第33屆流行音樂金曲獎頒獎典禮將於今年7月2日（週六）在高雄巨蛋舉行，典禮將融入在地文化元素，並以精緻豐富的表演內容，表彰入圍者的貢獻，滿足流行音樂樂迷的期待。

金曲獎曾於第12、13及16屆三度於高雄舉辦，在睽違16年後，今年將第四度前進高雄，並綜合考量檔期、場地使用、容留人數與在地民眾對金曲獎的期待等因素，選定於高雄巨蛋舉辦，除了讓金曲獎有不同於以往的新鮮感，也希望藉由金曲獎盛事促進南部地區藝文、流行音樂、影視等領域相互交流，以文化帶動地方產業活絡的契機。

此外，文化部自2014年起，以「金曲獎」為華語音樂指標性品牌規劃「金曲國際音樂節」，希能透過對音樂工作者實質獎項的鼓勵，順勢串連整體流行音樂產業商機。近年來，高雄持續完備影視、動畫、遊戲等相關產業基礎環境，去年底高雄流行音樂中心正式啟用，更成為南臺灣流行音樂產業發展的重要引擎，本屆2022金曲國際音樂節系列活動也將配合金曲獎典禮，於6月24至26日首度移師高雄流行音樂中心辦理，規劃產業論壇、大師工作坊、商展媒合交流及售票演唱會等活動，期盼讓國內外流行音樂產業界人士聚焦高雄，為臺灣音樂產業挹注全新的能量與熱情。

文化部強調，典禮及相關系列活動的防疫配套措施，文化部將依據疫情發展及中央流行疫情指揮中心之防疫指引進行嚴謹規劃，並滾動調整。