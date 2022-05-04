國內新冠肺炎確診人數不段攀升，第19屆SBL超級籃球聯賽提前結束賽季，以例行賽戰績作為最後排名，中華籃協駐會高級顧問李一中表示，為了肯定隊史首度獲得冠軍的台銀籃球隊一整季的努力，計畫另覓時間、地點舉辦頒獎典禮。

李一中表示，很遺憾SBL未能進行季後賽就結束球季，計畫辦理頒獎典禮給冠軍隊及個人獎得主鼓勵，但目前新冠疫情嚴峻，需要再和執行單位討論，希望盡快敲定頒獎典禮的時間和地點，至於WSBL女子超級籃球聯賽，雖然也希望有頒獎典禮，但一樣仍得討論執行的可能性。

李一中補充，站在推廣角度，SBL未來會繼續下去，提供年輕好手在球季上有更多歷練，目前台銀、台啤、裕隆等對陣中也有國手級好手，透過這個賽事除了幫國家隊培養精英，也能提升球員競技水準，有機會挑戰更高舞台。

接下來SBL及WSBL選秀會由於牽涉大學球員畢業，評估會在7月進行，籃協5月底、6月初也會邀請球團開會討論規劃下一季賽事。