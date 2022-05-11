今年3月以來的幾次停電令高雄養殖業者、民眾記憶猶新，高雄市海洋局5月11日說，為協助提高現代化友善養殖漁業生產模式，即日起至5月底開放民眾申請發電機、增氧機等設備共5項補助，發電機設備最高補助15萬元。

海洋局表示，行政院農業委員會漁業署與中華民國養殖漁業發展協會推動建立高效現代化友善養殖漁業生產模式計畫，補助漁民購置節能養殖設備，包含「具節能效益之增氧機設備」、「沙濾桶」、「小型電動搬運車（機）」、「電動割草機」及「發電機設備」等5項小型漁機具。

此項計畫補助對象為領有陸上魚塭養殖漁業登記證，並於去年或今年有放養量申報者，且具水產品生產追溯或產銷履歷之養殖業者。

海洋局長張漢雄說，此次補助計畫額度及原則包含增氧機補助設備金額1／2，其中DC馬達增氧機每組最高補助1.5萬元，AC馬達增氧機每組最高補助 1萬元，依養殖面積每人最高補助6組；沙濾桶補助設備金額1／2，依養殖面積每人最高補助15萬元；發電機設備依養殖面積及發電機功率補助設備金額1／2，最高補助15萬元，每人限補助1台等措施。

張漢雄表示，這次漁業署補助機具的辦法節省漁民的作業成本，並可有效提升養殖作業效率，鼓勵符合條件的漁民盡早提出申請補助。

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