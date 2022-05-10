苗栗縣議會10日舉行議會總質詢，縣議員林寶珠今天質詢提到，中央允諾全額補助苗栗多個重大工程，但近年通貨膨脹，工程經費飆漲，她擔憂補助與現實有差距，未來可能有排擠效應，導致小型工程無法建設。

林寶珠說，國道1號增設造橋交流道、苗栗縣警局重建、頭份國中新建大樓等重大工程，行政院長蘇貞昌都允諾全額補助，但現在鋼筋、水泥、請工的價格都漲價許多，時空背景不同，工程經費早已不是原先核定的金額。

她表示，以頭份國中新建教學大樓為例，核定補助款跟目前計算出來的經費，就有6千萬元的差額，所謂的中央補助是「看得到吃不到」，如果差額都要縣府支應，那往後的小型工程經費，可能因此被排擠或甚至無法建設。

縣長徐耀昌答詢提到，實際上就是遇到很多問題，他舉警局重建案為例，當初預算為11.4億元，現在卻要20億元經費，縣府再怎樣追加預算，都趕不上通膨問題。

徐耀昌表示，鄉鎮市公所也碰到同樣的問題，小型工程或一些活動希望縣府加碼補助，但縣府真的也是自顧不暇，目前已請公共工程委員會主任委員吳澤成針對這部分成立專案小組，檢討答應全額補助苗栗的重大工程。