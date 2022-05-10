弘光科大在2020年8月以「聘約到期」為由，不續聘專案教師黎東碩，黎師提起訴訟，台中地方法院上個月做出判決，認定解雇違法，是台灣高教史的第一個案例！離東碩表示，希望他是最後一個受害者，以後大學應該更善待專案教師。

黎東碩2019年8月起擔任弘光科大校環安工程系專案講師，期間教學研究服務輔導皆達一定水準。但弘光於2020年8月，竟僅以「聘約到期」為由，無其他任何正當可信的考核成績即不續聘黎姓專案教師。

黎東碩認為專案教師隨意遭學校不續聘的狀況屢見不鮮，並不合理，在尋求高教工會及法扶基金會之協助下，向台中地方法院提起民事訴訟，現在獲得勝訴，學校解僱被認定違法。

高教工會偕同黎東碩召開記者會，高教工會組織部主任林柏儀表示，目前台灣各大專校院頻頻濫用專案教師，卻也傳出「專案教師沒有法律保障」、「學校可以恣意決定是否續聘」，導致進用新進教師多以「一年一聘」的「專案教師」名義為之，使近年專案教師人數連年成長，109學年度已多達3747人，幾乎取代新進正式編制內教師員額。

林柏儀說，根據這次判決，專案教師除了教學外，若是同時要做行政、輔導及服務等工作，他們就適用《勞基法》，學校必須採不定期契約，不能一年一聘。這樣的專案教師，學校要不續聘，必須說明不適任的理由，而不能僅以「聘約到期」就要他們離開。

黎東碩本人則有點激動，說到往事，他甚至一度哽咽。他表示，被弘光科大不續聘後，他失業了2年，其中面臨被銀行追債及和太太差點離婚，生活一度相當痛苦。

黎東碩指出，他對教學非常投入，但學校最後認定他「教學不力」，這讓他難以心服，因此決定透過司法捍衛自己的權益。他現在獲得勝訴，他呼籲學校「不能非法解雇、用完就丟」，希望自己是專案教師的最後一個受害者。

弘光科大回應，學校教師之聘任皆依相關辦法辦理，黎姓前技術教師案件已進入上訴程序，尚未定讞，交由司法公正審理，本校不宜置評。