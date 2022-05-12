衛福部長陳時中（中）12日晚間到衛福部桃園醫院視察新冠特別、門診。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中12日晚間到衛福部桃園醫院視察新冠特別、門診。媒體詢問新北市長侯友宜在記者會呼籲快篩視同確診，陳時中回應，並非完全反對，但有法律問題，有多方面要考慮。

陳時中在鄭文燦等人陪同下，視察桃醫，他先聽取簡報，了解防疫動線，也向醫護打氣。

媒體詢問，侯友宜在疫情記者會上呼籲快篩陽性視同確診，陳時中說，並非完全反對，但有一些法律問題，有多方面要考慮。他也提到，因為用藥仿單要是確診者，但是快篩有7至15％的偽陽性，跟仿單的使用不同，會有法律問題。他說，將參考國外經驗，將召開專家會議，對於是不是能用仿單外處理，需要經過討論，對醫護及病人才有保障。

媒體又問，侯友宜這樣呼籲是否是因新北市醫療量能不夠？陳時中說，藥用得快對人民有幫助，但是也有法律問題要解決，會設法找出對台灣防疫最有利的路。媒體又問，立委質疑開賣唾液快篩，在澳洲有列出「嚴禁2歲以下使用」，國內中文仿單卻沒有警語，陳時中則說，快篩適用情況採正面表列較多，但需要大人協助使用。