居家隔離、自主防疫、居家檢疫等三類對象快篩陽視同確診今起實施，不過卻惹民怨指出亂象頻傳，包含民眾掛不到號、系統當機，甚至非適用對象都來「湊一咖」，增添行政困擾。中央流行疫情指揮官陳時中今天指出，現在是因政策初上路，大家經驗較為不足，等系統慢慢熟悉後就會加快速度。

上述三類對象快篩陽視同確診首日，有不少民眾抱怨使用健康益友App根本掛不到號，甚至有醫院一天僅開10來個門診，就算幸運預約到門診，每一位病患還要花20分鐘以上看診，直呼光是等待就很花時間，且健康益友App中所列的視訊醫療服務，每一間醫院的掛號方式都不同，讓民眾無所適從。

陳時中表示，中央是採用原本就有的系統，提供民眾多元、各樣的服務，這些系統不見得需要統一，因為只要你會一個系統就可操作，現在之所以看診較慢、門診較少，主要是因視訊診療平台初上路，大家經驗較為不足，不論是問診上，還是病患回答上都比較慢，這些問題等慢慢熟悉後就會比較快排除。

不過新制上路首日，也有第一線醫護人員抱怨，在政府開放民眾可從海外購買無國內EUA核准的快篩試劑後，要如何辨別快篩試劑是否通過我國EUA？對此陳時中也解釋，民眾在執行視訊診療時，當然要把快篩試劑的廠牌秀出來，且只要是在台灣買的，就一定會通過EUA。

也有診所指出，目前行政程序塞車，導致病患確診後遲遲拿不到確診證明與居家隔離通知，無法執行後續治療，甚至擔憂視訊醫療會讓診所出現掛號費呆帳的問題。陳時中回應，若民眾確診後仍沒拿到居家隔離通知，或確診通知，那就是自由身，可循快篩陽的模式自己去找PCR採檢站來確診，接著看是要到醫院治療還是採居家照護模式，至於若視訊診療出現呆帳，會協助診所來追討。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，目前健康益友App確實容易出現掛號塞車的問題，建議民眾可多加利用健保快易通App來做預約，同時也呼籲國人多加使用常去的家庭診療醫院進行視訊診療，應能加快掛號速度，至於健康益友App的問題，將會進一步修正。