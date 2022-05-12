侯友宜也說，快篩試劑的型態不是重點，關鍵是要便宜又容易取得。（本報資料畫面）

新北市長侯友宜除了持續向中央喊話，希望及早擴大快篩陽等同確診的適用對象外，針對快篩陽給藥、社區型防疫急門診及唾液快篩試劑等議題上，侯友宜也一一回應說明，他認為快篩陽給藥的關鍵，還是在於啟動快篩陽視同確診個案，如此才能簡化流程，迅速判定及給藥：社區型防疫急門診則會做滾動式調整，至於唾液型快篩試劑，侯則認為，重點不在試劑型態，而是要便宜又買得到。

侯友宜表示，快篩陽經過評估後，迅速給藥是對的方向，但最重要的是需要中央授權，啟動快篩陽視同確診個案，因為現階段從快篩陽到PCR判定下來都好幾天了，新北市的做法是只要PCR確診就立即啟動居家照護，然後視情況評估馬上給藥，所以縮短了很多時間，所以中央在很多流程上不但要簡化，更要快速，中央擁有權限，應該聽到第一線的醫事人員、護理師及民眾對於時間被耽誤的抱怨聲。

對於社區型的防疫急門診，侯友宜表示會隨時做滾動式檢討，但他強調，源頭還是在於政策方向的擬定，即使新北市的大型社區篩檢站不斷在做滾動式的檢討，但這並不能完全解決問題，快篩陽視同確診不快點擴大範圍，再設立多少個PCR篩檢站都不夠，採檢塞車卡住，民眾永遠在那等，然後出現抱怨的聲音

最後有關唾液型快篩試劑的問題，衛福部長陳時中說貴別買，但侯友宜認為，快篩試劑的型態並不重要，重點是快篩試劑必須便宜又好買，讓民眾隨手買得到、隨時用得到，這才是最重要的。