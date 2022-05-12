快篩陽性即確診的新制度今天正式上路，居家隔離、自主防疫與居家檢疫者快篩陽性後，經過醫師視訊診斷確診，就不用出門做PCR複驗。而台北榮總設立快篩陽性視訊門診服務民眾，但今天網頁卻突然大當機，轉圈許久之後，顯示無法連線。

台北榮總設立「快篩陽性遠距視訊門診」服務民眾，提供18歲以上的成年人掛號，掛號費100元，不過，快篩陽性即確診的新制度才上路第一天，台北榮總的掛號網頁竟然大當機，網站瘋狂轉圈圈，無法連線，連想要掛一般門診的民眾也進不去頁面。