台中警察局第五分局某派出所施姓員警疑因近期強力取締違停，惹得民眾、長官抱怨連連，還因揭發長官弊端遭針對，昨（11）警局發出公文，施員被強制調往偏鄉派出所，警局甚至未敘明原因，地方人士痛批是懲罰性調職，要求警局說明清楚；分局稍早解釋因施員考核不佳又涉刑事案，執法時屢遭投訴，才會調整服務地區，並無不當。

這名施姓員警年約30歲，在第五分局某派出所服勤，私下會經營臉書粉專發表對警察工作看法，不但發文批評分局督察組、交通組長官因不想處理民眾申訴案、增加工作量，要求下屬不要開違停罰單，還稱「高層為了警政形象把警察包裝成服務業，要求警察面對酸言酸語也不能有任何情緒跟反擊的言論。」相關內容引發民眾討論，疑似因此被長官盯上。

施姓員警4月份告發約300多件的違規停車與攤販，卻屢遭民眾申訴「態度不佳」，甚至疑似因指控派出所主管弊端而遭針對，被調至大甲分局大安分駐所。（翻攝自臉書「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

施姓員警4月份告發約300多件的違規停車與攤販，卻屢遭民眾申訴「態度不佳」，甚至疑似因指控派出所主管弊端而遭針對，被調至大甲分局大安分駐所。（翻攝自臉書「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」發文指出，該名施姓員警4月份告發約300多件的違規停車與攤販，卻屢遭民眾申訴「態度不佳」，甚至疑似因指控派出所主管弊端而遭針對，台中市警局昨（11）發出人事公文，施員被調往距離住處27公里遠、位在海線且地處偏遠的大甲分局大安分駐所，該人事令上甚至並未敘明原因。

地方人士怒批基層員警認真取締違規，竟會遭上級懲罰性調職，甚至沒有任何救濟時間，質疑該員警是因為揭發長官弊端，才遭火速調離現職，民眾要求內政部長徐國勇撤銷此調動，並要求台中警局說明清楚；而該施姓員警坦言心情算平靜，4月份全力取締違停就已料想到這結果，無奈吐露「很想為大家的交通環境繼續努力，可是好像真的只能走到這裡了。」

地方人士怒批基層員警認真取締違規，竟會遭上級懲罰性調職，甚至沒有任何救濟時間，質疑該員警是因為揭發長官弊端，才遭火速調離現職。（翻攝自臉書「時代力量台中黨部」）