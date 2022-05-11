桃園龍岡長幼3合1綠色通道啟用，首日就有家長帶著嬰幼兒來篩檢。(呂筱蟬攝)

桃園市11日啟動中路、龍岡2處三合一綠色通道，優先提供3歲以下幼兒、75歲以上長者「PCR採檢、醫師看診、拿藥」一次到位服務。龍岡綠色通道下午1點就有媽媽抱著小孩，也有長者前往等候，桃園市長鄭文燦視察時表示，因應疫情擴大趨勢，現有7處社區篩檢站要加設醫療站，且採檢站也要擴大至9站以上。

鄭文燦說，3合1綠色通道先啟用中路及龍岡站，讓3歲以下與75歲以上長者優先，民眾可避免還需要到醫院，目前醫院急診負擔非常重，設置綠色通道用意要降低醫院負擔，而民眾的方便性也能顧及，看到龍岡站的處理流程都沒有問題，綠色通道也可以分流篩檢人潮。

負責龍岡採檢站的聯新醫院院長黃忠智說，目前龍岡站篩檢陽性率達到7成以上，依據過往經驗，1天篩檢人數在700人左右，而3合1綠色通道預計100人，依造中路篩檢站一上午共篩79人來看，龍岡站大概落在100人上下，如果之後民眾認為3合1綠色通道很便捷人潮將增多，也會派足夠的醫護人員來做因應。