為了年底選戰，民眾黨宜蘭縣黨部4位參選人，今（10日）揹著氣球行腳下鄉、傾聽民意，首發路線從頭城出發，沿著台9線進入市區；縣黨部主委李偉華批，民眾為搶購篩劑大排長龍，造成「類群聚」，地方政府要有因應防疫的配套措施。

民眾黨迎戰年底選舉，宜蘭縣目前推出4位參選人，分別為宜蘭縣議員宜蘭市參選人尤文瀚、宜蘭縣議員羅東鎮參選人謝志得、頭城鎮民代表第三區表參選人劉奕甫及羅東鎮民代表第四區參選人許弘興，而宜蘭縣、市長候選人預計6月提出名單。

今（10日）民眾黨宜蘭縣黨部4位參選人，從頭城鎮民代表會出發沿台9線進入宜蘭市區到羅東火車站，以一步一腳印的方式傾聽選民的聲音，盼能有為鄉親服務的機會。

李偉華表示，近期新冠肺炎大爆發，全民瘋搶快篩試劑，卻一劑難求的冏狀，各藥局門口都大排長龍，造成「類群聚」發生，「超前部署」已經淪為口號，面對疫情還沒到達高峰，地方政府因盡快規劃防疫的配套措施，像是對確診者及隔離者提供補助救助金及足夠使用的快篩試劑等政策。

尤文瀚指出，南澳是往來東部的重要通道，也是多數遊客休息的中繼站；隨著疫情持續加溫，確診人數不斷增加，南澳的醫療系統首當其衝；盼政府能確保年長者及幼童的醫療需求，增派緊急救護支援駐點，及加強休息站、便利商店、公廁等疫情熱區的消毒工作。

謝志得表示，縣府雖然設置了6處篩檢站，讓民眾可前往做PCR檢測，但仍不夠便民；謝建議在各鄉鎮為偏遠村里或是高齡長輩、年幼孩童等較不便的族群，增置行動快篩車、便利鄉親。