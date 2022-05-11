新竹縣竹北分局六家派出所28名警察已有9人確診，其中1名快篩陽性員警因不便返家、多人宿舍無法居住，只好先於旅館休息，未料確診後被迫離開旅館，只能待在車上休息，卻被傳出員警成了人球，無處安置。新竹縣警局澄清，該員警確診時，竹北分局積極協空間讓該名員警暫時居住，順利於當日找到適合的隔離空間入住。

員警須第一線接觸民眾，疫情嚴峻之下，各分局傳出員警確診案例，其中六家派出所出現9人確診情況，讓全所僅剩18名警力。竹北分局表示，其中1名確診員警快篩陽性時，因考量家中有長輩不便返家，也無法返回多人合住的宿舍，便暫時前往旅館等待PCR結果。

竹北分局表示，9日凌晨1時許，該名員警陽性確診，在所長提醒下主動通報旅館，由於旅館不敢收留，該員警只能離開。分局也致電衛生局詢問有無集中檢疫所，但衛生局回應目前確診人數很多要等，該員警於是決定先於車上等待。

等待過程中，因有如廁需求，竹北分局表示，該員警於是將車輛開往有公廁的公園等待較方便，期間派出所同仁也盡力提供所需物資，也積極聯繫有無住宿，確診當天中午即透過竹北市公所協助覓得空間，隨即安排員警入住。

竹北分局表示，確有詢問六家所是否有人力支援需求，分局也將專案勤務簡化，同時將案件分流至鄰近的高鐵、三民派出所協助處理。因應疫情蔓延，新竹縣警局預期確診員警人數可能有增加趨勢，為有效管控勤業務運作及關懷確診同仁狀況，已成立疫情應變指揮所，每日召開會議藉以了解確診同仁居隔處所、身體狀況，以及防疫物資，勤務調度等。