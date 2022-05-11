雖然國內新冠染疫確診數才剛突破100萬大關，但紐西蘭政府仍然決定提前打開國門，總理阿爾登（Jacinda Ardern）周三宣布，紐西蘭將自7月31日晚上11點59分起全面重啟國門，也將在同一日開放遊輪返回當地港口。

7月底開放邊境比政府先前規畫的時程提前了兩個月，全面重啟國門意味著持所有簽證的旅客都可以入境紐西蘭。

阿爾登在奧克蘭舉行的Business NZ午餐會上表示，開放邊境有助於緩解緊迫的技術人才短缺問題、重啟觀光業，同時政府將大幅簡化移民程序以解決企業缺工問題。

與此同時，與台灣一樣曾被視為防疫模範生的紐西蘭近來確診數持續攀升。自2020年新冠疫情爆發一直到今年初，該國的累計確診數也不過才1.6萬人，但由於該國政府在Omicron變種病毒入侵後決定採取「與病毒共存」的政策並持續放寬防疫規定，在短短幾個月內其累計確診數已經突破100萬例。專家表示，基於種種原因，紐西蘭實際的確診數可能是官方通報數字的4倍。