台北市木柵機廠車來速站今成立，一早就出現排隊車潮，有民眾表示，行程路段開始有塞車的情形，早上10點已過上班尖峰時段，從高速公路1968網站可以看到木柵到深坑端的確出現紅燈塞車狀況，當地萬興里長詹晉鑒表示，民眾有反應出現排隊車流，有塞車情形。

據了解，木柵機廠站距離新店很近，不少當地居民可能會選擇就近篩檢，記者實際到預約網站發現，今早和下午的預約皆額滿，現場登記僅開放100個名額，也已達77人。

有民眾指出，早上07點30分就出現排隊車潮，行經高速公路下交流道往深坑方向開始出現塞車；詹晉鑒說，的確有民眾反應出現塞車情況，每個人排隊大約是10至15分鐘左右。

行經路段的李先生指出，平時上班已經會塞車，加上今天下雨路況不好，車來速的排隊人潮影響到一般行駛的民眾，應該要規畫動線，避免塞車的狀況，每個人開著一台車在那裡等待，當然會塞車。