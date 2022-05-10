快篩實名制引發不少民怨，許多人排隊也不一定能順利買到，超商與各通路上線後出現排隊人潮，不少人想買仍處處碰壁。桃園市楊梅區某千人LINE社群中，每日都有居民詢問，何處買得到快篩，很快就有熱心民眾解答。另楊梅愛心社理事長莊賜龍也發起互助行動，幫助有需要的人。

楊梅區某LINE社群擁有超過千名成員，平時許多人都在裡面分享各式生活資訊，但最近卻有一項共同話題「現在哪裡有賣快篩？」問題一出，不到一盞茶時間，就會有好心人回答，顯見在地社群的力量，讓急需快篩的人能迅速買到。

身兼社群版主的莊賜龍今早發起互助行動，呼籲手邊有多餘快篩的成員，可借出給急需又買不到的人，日後必會照數量歸還，更喊出「楊梅人挺楊梅人」口號，吸引多名成員參與，還有人拿出感冒成藥，希望能幫到人。

莊賜龍表示，先前缺雞蛋時，他也發起類似活動，照顧部分弱勢家庭，近日大家都在搶快篩，雖價格降低，但對某些家庭來說仍是筆花費，才單純想募得快篩給需要協助的人。他也強調，不會將快篩集中一處，會請需要的人直接去願意借出的地點領取，避免大量接觸。

對此，一名楊梅劉姓居民說，這件事體現楊梅的人情味和互助精神，在疫情緊張時刻，感覺得到團結的心，若自己有多的快篩，也會選擇先借給需要的人。莊賜龍也提到，其實各地都有類似的社群，只是看如何運作與執行，但大家想幫助人的心都是一樣的。