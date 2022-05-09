台北市今天新增7057例本土個案，為因應PCR篩檢不足的問題，北市政府日前開設12家防疫急門診和北士科車來速篩檢站，並在今日增開聯合婦幼醫院親子防疫急門診，北市副市長黃珊珊9日表示，從今起將於12個站點，擴增至22個，每周可提供5萬5030人次篩檢。

黃珊珊說，每個醫院開的急門診數量，是希望快篩陽性者可到急門診就醫、拿藥和採檢；謝謝所有台北市的醫療團隊、醫護同仁的辛勞，開這麼多急門診對醫院來說是很大負擔。

此外，除了北士科車來速之外，黃珊珊表示，也將在木柵建置「木柵機廠車來速」，謝謝萬芳醫院擔起這次的重責大任，會在最快時間內上線服務市民，希望於週三對外開放，並提前讓市民預約。

她也呼籲，親子防疫急門診是提供給18歲以下，家長帶小孩去的，成人有需求還是要去一般急門診預約，此外，如果一家有3個人要看診，必須3個人都預約，而並1個人代表就好。