杏一（4175）受到惠新冠肺炎疫情擴散，防疫商品熱銷，快篩試劑供不應求外，血氧機、「御護」維他命C等保健食品熱賣，帶動4月營收以6.65億元，交出年增30.37％佳績，創下歷史同期新高。

除營收創佳績外，杏一今年榮獲櫃買中心公司治理評鑑上櫃公司前5％模範生的肯定，主要達到維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度和落實企業社會責任等四大評鑑高指標。

杏一表示，4月疫情再度爆發以來，國內政府定調此波將與病毒共存，致使快篩試劑、血氧機和血壓計等居家檢測設備需求大增外，提升免疫力的保健食品，包括維他命C、B群等也興起搶購熱潮，該公司與知名大廠開發自有商品「御護」保健食品銷售有大幅度成長，共同挹注營收創下亮麗成績。

防疫商品熱銷同步帶動「杏一健康生活館」電子商務業績增長，杏一更統計公布4月官網防疫保健熱銷品前五大排名分別是濕巾、維他命C、維他命B、益生菌和兒童維他命C。