中區防疫醫療網指揮官：法傳降四級醫療負擔可降低

國內新冠疫情確診人數持續攀升，恐壓挎醫療量能，繼台中市衛生局長曾梓展10日向中央喊話，建議現在就調降新冠為第四類法定傳染病；中區防疫醫療網指揮官黃高彬也坦言，提早把新冠從第五類法定傳染病降到第四類與流感規格一樣，可減少醫療上的負擔。

中央流行疫情指揮官陳時中日前鬆口，有意在疫情過高峰後，調降新冠為第四類法定傳染病，台中市衛生局長曾梓展10日在台中市議會備詢時直指，不要等到疫情衝過高峰才調降，希望趁著現在疫情還在往上爬升的時候，就超前部署、立即調降其為第四類傳染病，並開放診所端醫師以快篩方式認定確診，不必再經過層層的PCR通報流程，若評估需要者則給予抗新冠病毒藥物。

對此，中區防疫醫療網指揮官黃高彬坦言，近日醫院端收治病患爆增，不只是PCR篩檢量、醫院中重症病患也增加，確診者一高，中重症的病例就增加，如現在仍維持新冠為第五類法定傳染病，醫療負擔相當重，提早降級到和流感一樣的規格，相對可減少醫療上的負擔。

黃高彬強調，只要致死率降到千分之一以下，就有條件降低，如等確診案例數多，在通報或處理上，會導致民眾和醫療的不便，也增加政府負擔，提早降級對社會經濟都有一些幫忙，醫療上才不會受到影響。