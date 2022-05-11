上海市衛生健康委副主任趙丹丹介紹11日在防控記者會上表示，10日新增228例本土確診、1259例無症狀感染者，再降至1487例，並新增本土死亡病例7例，平均年齡87.3歲。他更指出新增徐匯區也達到社會面基本清零標準，加上奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定，全上海已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

此外，據上海官方指出，從3月1日以來，上海本輪本土疫情陽性感染者新冠病毒基因測序結果，仍是Omicron的BA.2和BA.2.2變異株，沒有發現新的變異株。

據澎湃新聞引述上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，每日新增感染者人數明顯下降，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，感染傳播風險得到有效遏制。但也是實現動態清零最關鍵時刻，一旦放鬆疫情就有可能反彈，還需持之以恆地落實防控工作。

趙丹丹也指出，透過「抗原＋核酸」的組合篩查結果，10日全市共劃分封控區6303個、涉及人口數208萬；管控區1萬7990個，涉及人口324萬；防範區5萬56個、涉及人口數1797萬。