上海在封控期間採取的極端防疫手段引發民怨。美國之音報導，以中國憲法學權威童之偉為首的學者公開發文，認為官方把民眾強制送往方艙醫院隔離屬於非法，而且無權強行擅闖民宅。文章稍後被下架，學者的個人微博也遭封鎖。觀察人士認為，權威法律學者集體發聲非同尋常，反映上出海當局逾越了法治底線。

上海實施封控期間，市內部分地區傳出實施「一人陽性、全樓轉運」的事件，官員要求同樓層密切接觸者一律送到方艙醫院隔離。有官員則強制要求居民交出住宅鑰匙和離家，並聲稱要入戶消毒殺菌。

報導稱，華東政法大學法學教授童之偉5月8日在網上發文，認為這些措施違法，應該立即禁止。童之偉說，上海有街道辦及派出所人員引用《治安管理處罰法》強制民眾隔離，但條例中所指的「緊急狀態」必須經「有權機關」宣佈，包括全國人大常委會和國務院，現實是上海市沒有依法進入緊急狀態，因此強制隔離非法無效。上海市任何機構也無權強行要求市民交出住宅鑰匙。

童之偉還說，新冠病毒毒性不強，危害不大，應防止過度防疫，否則會得不償失。防疫要與保障市民權利和自由兼顧；各級國家機關和官員應嚴格依憲法法律辦事，不可為辦事方便，違反法治原則、破壞法制。

多個微信公眾號一度以不同標題轉載童之偉的文章，但均已被刪除。童之偉的個人微博專頁也遭封鎖，主頁顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。原本的7000多篇微博也「被消失」。

68歲的童之偉曾任多所大學法學教授並兼任中國法學會法學研究會副會長，同時是中國最高人民檢察院高級檢察官帶教導師。他在文中透露，文章結合了華東政法大學、復旦大學、上海交通大學等高校共20多名教授的意見。