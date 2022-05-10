【LIVE直播】共青團成立100周年典禮 習近平出席發表重要言論

美國國務院官網本月5日更新時，將台美關係中「台灣為中國一部分」及「不支持台獨」等內容刪除，引起各界關注。不過，針對美中台關係的發展，戰略專家張競今提及，先前美國五角大廈在駁斥大陸一份新聞稿時，已透露出一個訊息，間接證實了美國的立場；張競直言「這才是我們真正要注意與認真理解雙方關係發展趨勢吧？」

張競今（10）日在臉書分析指出，日前美中防長通話後，雙方發布新聞稿時，大陸國防部釋出了中、英文雙版本內容，其中中文版稱「美國堅持一個中國政策」，英文版內容稱「The US adheres to the one-China principle」；張競解釋，所謂一中政策（one-China policy）與一中原則（one-China principle），實際上有些許不同，而過去大陸的中文用詞都選用「一中原則」，「這次中國大陸國防部新聞稿居然是相反地呈現，怎麼會將此種關鍵辭語搞反，這倒底是怎麼回事兒？更值得深入理解」。

張競分析，該中、英雙版本的新聞稿在4月20日發布後，美國國防部發言人一直拖到5月6日才針對該用詞上的差異進行駁斥；張競認為，這期間應受到相當程度的政治壓力。但張競也說，這種中英文譯轉上搞小動作、耍花樣，先前美國參議員來台在總統府推銷波音客機時，台灣也搞過相同的難堪事。

張競認為最主要的重點是，雖然美方針對「one China principle」提出反駁，但卻未針對同一份新聞稿內的「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨與無意與中國發生衝突）進行討論；張競直言「這不就是間接證實與默認美國此項立場嗎？這才是我們真正要注意與認真理解雙方關係發展趨勢吧？」