新北市青年局成立至今五個月，被多名議員指出多是紙上談兵辦活動，看不出對青年實質作為，新北市議員陳偉杰今質詢時指出，青年局長錢念群的「社會住宅」、「薪資結構」、「福利補助」、「產業就職」四大青年議題目前似乎仍未成形，他認為新北支持青年不能只是喊口號，且應從當前最重要的支持18歲公民權開始。

陳偉杰認為，目前有許多議員皆期許青年局能夠作為「青年溝通管道」、「青年關注議題的協力」及「青年政策規劃者」，而想了解青年事務必須優先從關注青年議題開始。

陳偉杰說，目前當前最重要的青年議題就是爭取「18歲公民權」，這不只是新北市政府對於支持青年的表態，也是青年局進行青年事務的開始。陳偉杰希望青年局可以規劃議題推動，協助讓18歲公民權在年底複決時順利通過。

陳偉杰也說，依照青年局組織規程的分科，青年局當前的業務範圍有：青年公共事務、國際參與、職涯發展、創業培育、青年政策，不過當前仍有不少與其他局處重疊或交互負責不同細項。舉例來說，青年創業貸款協助青年創業，青年局與經發局應如何做分管？這就需要青年局進行跨局處的協調合作。

另外陳偉杰也指出，「青年局網站」介面、資訊等都還需要再加強，僅有簡略文字資訊，連連結都不是很齊全，青年局網站似乎一點也不年輕。

青年局長錢念群表示，目前除了制定相關SOP與法規，也有調查青年需求，更了解青年職涯求職困難，另外還有資金部分有給青年貸款利息、青創空間與孵化起等，原本有就博會，因為疫情改為線上，會持續推動。