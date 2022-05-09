中租企業旗下中租青年展望基金會推出「2022年履歷診療室-求職Follow Me」活動，搭配大專院校上下學期時間，分別在5、11月，由業界第一線人資角度，提供青年學子免費履歷健檢，協助改善履歷，開啟職涯之門。

「2022年履歷診療室-求職Follow Me」，邀請人力資源的專業人士，專人服務，檢視履歷、提供診斷，協助學生做好求職準備。活動對象為在學主修財經商管或資訊相關科系，大學部三年級以上至研究所二年級之學生，填寫完整個人資料及檢附履歷，包括學經歷、自傳約400字與求職條件等即可報名，報名日期至5月13日截止。

中租基金會提供兒童與青少年規畫生涯路徑，舉辦各式職涯探索活動。如2005年起舉辦的「一日中租人」活動，今年因疫情影響，更改為５月28日於線上辦理，提供專業的融資租賃市場介紹與風險控管，實務的業務銷售技巧，以及實戰演練，更有機會參與中租的暑假實習計畫，報名日期至5月15日截止。

中租基金會成立於2004年，由中租企業總裁辜仲立號召旗下中租控股與中實控股等共同參與。中租基金會以適性發展為理念，鼓勵探索興趣、發掘個人優勢，並協助青年掌握職涯，提供就業市場資訊，以創造個人與企業雙贏。