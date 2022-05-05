蔡英文總統今在總統府接見日本自民黨青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員一行；蔡總統致詞時表示，台灣、日本的安全，都不是單一國家的課題，必須從整個第一島鏈、地緣政治視野考量，因此台日關係才會如此緊密、重要，未來台灣會與日本一起努力，為印太地區和平繁榮做出貢獻。

蔡英文今致詞時先提到說，受到疫情影響，這是自民黨青年局睽違3年再度來到台灣，讓大家有機會見面；不過剛剛接獲通知訪團中有幾位出現確診案例，有幾位同車的議員今天無法來到現場，她向確診者表達關心，也希望確診者早日康復，訪團貴賓能夠平安。

總統說，這幾年台日交流更加密切、人民情誼更加深厚，台灣也透過修法展現加入CPTPP的決心，將持續與民主盟友合作，「無論是台灣、日本的安全，都不是單一國家的課題」，未來會一起為印太地區繁榮做出更多貢獻。

蔡英文說，這幾年台日交流更加密切、人民情誼更加深厚，尤其疫情挑戰，日本捐贈台灣疫苗420萬劑友情疫苗、台灣也捐贈防疫物資及醫療器材，國際間相互扶持、創造善的循環，充分展現台日互助的友誼，感謝日本國會、政要多次公開支持台灣的國際參與和對台海穩定的重視。

她指出，去年9月台灣正式申請加入CPTPP，今年陸續完成相關修法工作，就是要向國際展現台灣有決心符合CPTPP的高標準貿易規範，未來將持續完善法規和市場措施，全力加入CPTPP，也要請議員朋友繼續支持台灣參與國際。

蔡英文說，無論是CPTPP、本月即將舉辦的WHA等國際組織，台灣都有能力善盡國際成員的責任，會和各國分享經驗、交換意見；此時此刻，面對全球威權主義擴張，台灣站在民主防線最前線，會持續與民主盟友共同合作，捍衛民主自由的價值。

她說，今年3月與日本前首相安倍晉三視訊對談，安倍重提「台灣有事又等於日本有事即日美同盟有事」等語，這個概念不僅在日本引起許多討論，發廣泛討論在台灣也有很多關注，無論是台灣、日本的安全，都不是單一國家的課題，必須從整個第一島鏈、地緣政治視野考量，因此台日關係才會如此緊密、重要，未來台灣會與日本一起努力，為印太地區和平繁榮做出貢獻。

這次訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。