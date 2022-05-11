首批BNT兒童疫苗要來了 莊人祥：16日到貨 10:172022/05/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首批BNT兒童疫苗16日抵台。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部部長陳時中在指揮中心記者會改口，表示原本輝瑞BNT幼兒型疫苗10日要上飛機，預計5月12日會抵台，但昨天半夜得知「資訊系統有問題」，會等疫苗正式上機後，再跟大家報告，指揮中心發言人莊人祥今天在立法院備詢時表示，兒童BNT疫苗5月15日從德國起飛、5月16日會到。 台中兒童莫德納明開打 國小學童僅26％同意接種 苗栗鹿林道東線 5月20日起開放自行車 #BNT #5月 #兒童疫苗 #莊人祥 #疫苗到貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打綠最強女戰神！高金素梅掀蔡政府帳本 狂吸2萬網友朝聖 09:142022/05/11 政治 台鐵逾百人確診 5月14日起減94列次 04:102022/05/11 生活新聞 防輕症變重症 北市開兒童專責門診 04:102022/05/10 生活新聞 陳時中曝BNT兒童疫苗遲到原因 網傻眼：扯爆了 19:492022/05/10 政治 藺奕》瑞士建築師兩劑「天然疫苗」的真實反應 09:002022/05/11 生活 議員揭福又達賣快篩劑 比高端疫苗還賺 04:102022/05/11 政治要聞 宜蘭確診首破千＋1279 學生染疫占1成 15:462022/05/10 生活 疫情升溫博客來推專區！這款抗疫商品 業績飆10倍 17:242022/05/10 生活 《期貨》5月台指期開跌218點 失守萬六 08:582022/05/10 財經 綠高官被高嘉瑜一問秒噴「快篩驚句」 網喊2字結局神展開 13:292022/05/10 政治 防疫綠色通道 04:102022/05/11 時論廣場 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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