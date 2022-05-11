衛福部部長陳時中在指揮中心記者會改口，表示原本輝瑞BNT幼兒型疫苗10日要上飛機，預計5月12日會抵台，但昨天半夜得知「資訊系統有問題」，會等疫苗正式上機後，再跟大家報告，指揮中心發言人莊人祥今天在立法院備詢時表示，兒童BNT疫苗5月15日從德國起飛、5月16日會到。