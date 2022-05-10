宜蘭縣今天（10日）新增1279人確診，其中學生就有155人，占確診數的12％，人口數僅45萬餘人的宜蘭縣，累計有8727人染疫，縣長林姿妙表示，昨已為137名學童施打莫德納疫苗，沒有接到不良反應，未來兩周將安排在72所學校陸續施打。
宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，學生新增155人，教職員新增9人，接近一半是在居家隔離期間陰轉陽，有一所專科學校10人染疫，多是從外面受到感染，該校已經遠距教學，學生確診多半還是從家人間傳染而來。
徐迺維表示，宜蘭縣6個篩檢站7天的陽性率達28％，民眾落實防疫健康行為外，更重要的是趕快打疫苗，將疫情、傷害降到最低的程度。
他指出，昨天為6歲到11歲學童施打莫德納疫苗，並沒有明顯發燒等不適症狀通報，中央指BNT兒童疫苗有點延遲，原按照中央的時程是會在22日施打，縣府預計22日以後會同時在學校施打BNT與莫德納疫苗，希望家長配合讓孩子施打。
林姿妙表示，請家長留意孩子施打疫苗後的身體狀況，2星期內避免劇烈運動，若有不適可請假在家休息，疫苗假可請3天，不列入缺席紀錄。
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