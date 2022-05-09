新北市第一位染疫的議員林金結結束10天居家隔離後，9日即到議會報到質詢，他指出，中央解隔時間改變，讓不少民眾無所適從，蔣萬安7日確診要隔離10天，但若是8日確診者只要隔離7天，可能讓民眾拖延確診日，反而讓疫情更嚴峻。新北市衛生局副局長高淑真表示，這兩天有系統轉換問題，將遵照中央指示辦理。

林金結表示，他昨結束第10天居家隔離，居隔期間收到許多鄉親的關心與好朋友來電，非常感謝，林金結笑說，居隔期間選民服務不間斷，電話量比平常還要多，居隔一樣要處理很多選民服務案件，尤其大家遇到的防疫、抗疫問題非常多元，也很焦慮，因此結束居家隔離之後，就到議會質詢。

林金結表示，有非常多弱勢學生在這次學校停課權益受損，以及弱勢學生染疫求助無門，希望新北市政府能夠加強關注以及支援學校，做好弱勢學生的照護。

教育局長張明文允諾，學生停課期間以及染疫都可以向學校求助，學校的照護不會間斷。

林金結表示，請教育局多注意弱勢學生、照顧困難家庭，請學校不要把學生趕回家裡就算了，學校應該要有給弱勢學生求救的彈性處置，當然教育局要給學校子彈跟武器，也就是應該要給支援跟支持。