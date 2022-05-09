潘裕文近來都在家裡準備6月即將舉辦的生日會上，所需用到的個人畫作作品，今（9日）突傳他確診染疫，潘裕文表示已遵循防疫步驟去醫院做了PCR，「昨天收到檢驗的通知，確認確診了」，沒工作時幾乎都宅在家不出門的他，自嘲被同事稱為宅男代表竟然會不小心染疫，「除了採買生活用品，真的是鮮少出門」，不清楚感染源從何而來。

他表示經過第一天比較強烈的症狀後今天已經好多，接下來會好好休養，讓身體逐漸康復，也提醒大家在這段疫情爆發的高峰期要好好保重身體。潘裕文的經紀公司闊思音樂今向外界報平安，表示他發燒及身體痠痛等症狀目前緩解不少，僅剩下些微咳嗽，接下來會遵守防疫規定在家好好隔離。

潘裕文因工作需求一個人住在台北，加上她妹妹日前剛生小孩，潘媽媽要幫忙照顧嬰兒，他為求安全已經很久沒回桃園老家，慶幸這次染疫沒有連累家人匡列，經紀公司表示：「他有第一時間跟桃園的家人說（自己染疫），媽媽很擔心狀況，特別傳訊息給公司同事，請我們幫忙多照顧。」而潘裕文原訂6月19日要舉行的生日見面會，也因考量近期疫情狀況而決定延後舉行，確認時間後會再另行公布。