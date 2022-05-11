【愛傳媒藺奕專欄】先是在摩洛哥染Delta，後來在越南又中了Omicron，於是我們請他吃飯，就是想看看Ellen的瑞士老公接種兩劑「天然疫苗」的真實反應。

這位來自法語區的紳士是一位傑出的建築師，一進公司見到牆面仿清水混擬土的壁紙。

「你知道清水混凝土裡的洞洞怎麼來的嗎？」他問我。

於是我給他一面白板，看他熱情分享的感覺，其實很好，就像有一大片天空只有我在抬頭看。

疫情三年了，他去了許多國家無數城市，今天的中立國瑞士視Omicron 如無物，市井活動一切恢復如常，所以我說勇敢的人會得到獨屬的財富，勇敢的人會擁有特别的明天，勇敢的政府也是。

政府一堆莫名的管控，就是強迫所有自由的人民定居下來，其實就是判给我們和孩子有期徒刑，境內的老外開始出走，害我現在幾乎每兩三天就要擺一桌惜別酒。

求生和利己，是天性也是本能，異物接近眼睛，你會眨眼；危險駕駛靠近，你會閃避。

此刻，台灣走向人品防疫，確診人數繼續蟬聯亞洲第一，終於擠下韓國，逃離台灣的行動正在暗地進行，沒有人是傻子。

「從來就沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝，要創造人類的幸福，全靠我們自己⋯⋯」

作者為文學奬得主

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