【愛傳媒杜睿展專欄】關於「山東流亡學生」，我在幾十年前在屏東恆春遇到山東聯合中學的受難者（三位老伯伯），他們表示當年政府白恐當然是執行過頭，但這樣做卻是對的，共產黨煽動滲透能力太厲害，不這樣硬幹台灣根本保不住......

而先父的英文，是在野戰部隊時期跟軍醫學的，過程還鬧不少笑話，操課時背單字背得太認真，部隊停下來，先父還往前進。部隊長官大驚：杜成山，你怎麼回事？

就是這樣的學習態度，考上了情報學校。後來派至韓國與聯軍接觸，英文程度大幅精進。退伍後在外商熱區商辦大樓當管理員組長，其英文能力可以與外商駐台CEO直接溝通，連外商八卦都知道。

先父那個時代的人，見證三民主義在台灣的成功，也見證蘇共的垮台以及中國共產黨放棄共產主義、享受台灣經濟奇蹟的果實—亞洲小龍之首。人人有自信，當個堂堂正正的中國人！

現在台灣能夠安居樂業，是那時代的人，付出一輩子青春歲月的成果。兩蔣的領導，台灣人該說聲謝謝。

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