【愛傳媒簡秀枝專欄】疫情數字跳升中，還能密集地戴著口罩聽音樂會，心中有著無比的感動。4月29日晚在國家音樂廳，依舊享受著天籟般的溫暖。

取名為「情弦幻境」的音樂會，由以色列籍指揮殷巴爾（Eliahu Inbal，1936-）率領TSO (北市交）與小提琴新鋭魏靖儀，以布魯赫（Max Bruch ，1838-1920)的《蘇格蘭幻想曲》，呈現了跨國際、跨世代的浪漫風情，魏靖儀藝高人膽大，肩頭上夾著的是1761年製的義大利曼圖阿名琴「巴萊斯特里耶里 （Balestrieri，1735-1788）」，259歲的義大利老琴，86歲的國際指揮，與28歲渴望尋夢逐夢的音樂人，讓裊裊音符，繞樑三日。琴聲悠悠，飽含老琴底蘊，不過，好幾次魏靖儀頻頻低頭彎腰，調弦準音，留下忙碌演出畫面。

已經離世百年的布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，有著深邃廣袤的冥想境界，醇厚飽滿的獨奏家弦音，加上樂團底韻鋪陳，民謠旋律之美，傾囊而出，有如一場綺麗旅程。古今對照，他鄉異地，叼絮呢喃，水乳交融，令人陶醉。

誠如作曲家布魯赫，在百餘年前就強調，旋律是音樂的靈魂，小提琴因為音質細膩，底音沈澈，在眾樂器中，更能剖析靈魂，吟唱出動人旋律。

根據導讀張偉明的說法，布魯赫的旋律，是出自本能，真誠直白，自然天成，極富歌唱性，曾被視為孟德爾頌（Mendelssohn,1809-1847）的接班人，更與布拉姆斯（Brahms,1833-1897）平起平坐，是當時大家公認的旋律天才。

完成於1880年的《蘇格蘭幻想曲》，靈感來自蘇格蘭作家史考特（Scott,1771-1832)的著作，布魯赫在作品中，引用不少蘇格蘭民謠，當時言明題獻給知名西班牙小提琴家薩拉沙特（Pablo de Sarasate,1844-1908）。

布魯赫在該作品中，利用新形式，突顯小提琴的歌唱性及民謠旋律之美，特別是慢板篇幅，低吟淺唱，餘音繞樑。

舞台的指揮殷巴爾，一直是樂友們致敬的對象，他年屆耄耋，依然僕僕風塵，已經來台作過4次隔離。略顯腫胖的身材、斑白禿頂的頭髮，雙眸炯炯有神，老辣犀利，帶領TSO 的年輕樂手，敲開作曲家們一扇扇的深奧門扉，在他的舊曲目新詮釋中，一齣齣奇緣勝境，都在他信手拈來之間。

一身白襯衫、黑西裝的魏靖儀，在國內的音樂新鋭中，看起來特別靦腆老實，他是台南府城子弟，在台灣受了音樂啟蒙教育，直到16歲遠赴茱莉亞音樂院就讀，一路表現出色，不但獲得學校Jerome L.Greene基金會奬學金，以及奇美基金會藝術奬學金，獨領風潮。連巴萊斯特里耶里老琴，都是由奇美基金會贊助，是弦樂界明日之星。

天份、勤奮，讓魏靖儀鶴立雞群，2015年，在伊莉莎白女王國際音樂大賽中，以21歲的年紀，摘得桂冠，令人振奮。然而，時勢造英雄，也是助力之一。去年4月，國際小提琴家什洛莫・明茲（Shlomo Mintz）來台後，因故未能上台演出，魏靖儀臨危授命，與TSO 合作演出柴可夫斯基《小提琴協奏曲》，果然不負重望，深情流暢的音樂線條，讓他聲名大噪。

去年底，TSO 又安排了貝多芬《小提琴協奏曲》，魏靖儀一樣俐落洗練，一再呈現超齡表現，坐穩了明日之星的新銳寶座。29日晚的演出，特別讓豎琴挺立在舞台前，與小提琴對話，飽滿聲色，更見層次，有如合音天使，醇美厚實的境地，彷彿飛瀑沖崖，萬里奔騰。

國際小提琴家什洛莫・明茲，是美國有名的小提琴家，提攜後進的眼光精準，台灣的小提琴家黃俊文就是他大力推薦。魏靖儀當晚為他代打登台，雖然改了曲目，方便匆忙登場，不過，什洛莫・明茲答應給TSO 的貝多芬《小提琴協奏曲》，也為魏靖儀與TSO 再次合作，預鋪善緣，果然很快水到渠成。

曲罷，魏靖儀沒有讓粉絲失望，又帶來兩首動聽安可曲，在樂迷期待中，讓餘音繼續繞樑。一首是，美國籍奧地利裔小提琴家克萊斯勒（F. Kreisler，1875-1962）的《宣敘調與詼諧隨想曲，Recitativo and Scherzo-Caprice Op. 6》；另一首是馬斯奈（J. Massenet，1842-1912）的《泰伊絲冥想曲Meditation from Thais》，果然如痴如狂，把情緒拉到最高點，全場感動不已。

俗稱說，「台上十分鐘，台下十年功」，對表演藝術界來說，是最好的寫照。魏靖儀滿滿的口袋曲目，始終是有備而來，可以隨時上台代打，延伸安可曲，分享他的粉絲。

從受歡迎的角度來看，魏靖儀、黃俊文、林品任、曾宇謙、陳鋭等，都坐擁ㄧ席之地，格局日漸擴大，粉絲滿天下，這是台灣古典音樂界的資產，更是希望所在。

作者為典藏雜誌社社長

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