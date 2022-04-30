金門今天新增18例新冠確診，再寫下單日最多紀錄。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增18例新冠確診，再寫下單日最多紀錄。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增18例新冠確診，再寫下單日最多紀錄。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增18例新冠確診，再寫下單日最多紀錄。最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增18例新冠確診，分屬4個群聚感染和4個單獨個案，再寫下單日確診人數最多紀錄。其中2人是金門首度出現的觀光客確診個案，縣府匡列同團密切接觸者外，其餘採檢陰性的團員均安排今早班機回台，不再繼續其它旅遊行程。

楊鎮浯縣長下午直播指出，今日新增18例，有14人來自4個不同群聚，其中1個群聚感染源是旅行團，另有2個群聚舊案感染，並新增賢庵國小學童家族感染（已累計10人確診），均已依群聚專案處理。另有4個單獨個案，均持續進行相關疫調。目前，金門累計確診69人，匡列居家隔離213人。

楊鎮浯並說明，今天新增確診中有2名是旅行團夫妻確診，同團遊客PCR首檢均為陰性，縣府觀光處己協調中止旅遊行程，並安排今天上午班機返回台灣本島。

楊鎮浯並強調，目前雖然啟動分流照護機制，包括警光會館、神鷹營區收容輕症、無症狀者，以確保金門醫院的運作量能和重症患者醫療需求，但考量學童需家長陪伴照顧，若自家照護條件許可，也將由衛生局實施「專案」居家照顧。

另針對近日學童陸續確診，同班級同學與相關接觸者接受篩檢，導致採檢量能大增，縣府適時指派服務團隊到場協助並提供服務，讓採檢作業有序進行外，也協調金門醫院配合現場採檢人潮，改進整體動線及等候環境，以舒緩家長焦慮情緒。縣府特別感謝學童家長的體諒與配合，以及李應文議員與金湖國小老師到場協助。