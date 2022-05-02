【愛傳媒葉元之專欄】5月1日火車停駛，民進黨政府發明「類火車」因應，元之一早去朝聖看看有沒什麼狀況。

先到板橋火車站，完全沒看到「類火車」的資訊，台鐵志工直接告知我沒有「類火車」，而在旁邊賣漢堡的大哥（他每天都擺攤），則完全沒聽過「類火車」是什麼，倒是遇到一位民眾本來要撘火車去桃園，但只能改撘高鐵，不僅票價貴，到目的地後，還要撘計程車才能到市區。

後來我轉往浮洲火車站，想說總有「類火車」了吧，一到，發現入口處鐵門半關，門口除了有公車資訊外，也是沒看到「類火車」，民眾如果跑來，不就白跑一趟嗎？

「類火車」三個字喊那麼大聲，執行起來卻是這麼兩光，所以這個大有為政府，除了發明新名詞很厲害外，到底解決了民眾什麼問題？

感想：倉頡如果再世，應該是民進黨最紅的官。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。