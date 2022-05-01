屏東「類火車」往返高雄有2條路線、往返台東有3條路線，台鐵預估乘車高峰會在中午過後至晚上7點間。（謝佳潾攝）

台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，交通部提出「類火車」方案因應，引發各界質疑。國民黨台北市議員徐巧芯看到台鐵的安排後直言，「顯然相當用心！蒸蚌」，並詢問大家，還有哪些東西加了「類」以後會讓人感覺特別高端、特別優質、特別有品味？

交通部公路總局臨時設立12條類火車路線，在西部、東部與南迴線分別設立6條、3條、3條，停靠36站，總計開出716班次，提供近3萬座位運能，冀望能舒緩台鐵不加班活動的影響。更有網友在4月30日拍到「類火車」乘車照，透過照片可以看到，一輛遊覽車在火車站面前等待載客，旁邊還有員工舉起「類火車乘車處」的紅布條，引導民眾上車，離奇畫面讓網友全笑翻。

同時，為因應台鐵列車停駛對大量旅客的行程產生影響，鐵路警察宣布，所轄800多名官警全面停休，針對各地車站，加強巡邏、疏導和取締，希望藉此維持秩序及為民服務工作，協助旅客們順利轉乘，以期順暢交通。

徐巧芯30日也在臉書上PO出「類火車」乘車照，並發文表示，這是政府推出的最新傑作「類火車」！「還製作了各種指引，顯然相當用心！蒸蚌！」她還忍不住直言，想請問大家，什麼東西加了「類」以後會讓人感覺特別高端、特別優質、特別有品味？「我先來拋磚引玉：類參選」。