面對快篩劑爭議、51台鐵司機不加班，行政院長蘇貞昌30日指出，政府都有準備足夠的藥物、快篩劑、疫苗等，要大家放心。他也對台鐵員工喊話，如果用罷工不上班的方法、不加班的方法，讓乘客不方便，不會給台鐵加分，並強調，政府絕對會用最大的魄力、效率改革。

面對疫情，蘇貞昌說，現在確診人數增加，是因為要漸漸開放國境、恢復正常生活，一定會面對，幸好99.6％是輕症、無症狀，所以只要做好防疫，政府都有準備足夠的藥物、快篩劑、疫苗等等，請大家放心。

蘇貞昌說，至於哪一種醫療用品、相關的檢驗、機制等等，都尊重專家跟指揮中心的專業判斷和運作，請大家也全力配合。

面對台鐵員工51不加班，蘇貞昌指出，交通部用誠心誠意，多次和台鐵工會溝通，相信過去百年的台鐵為台灣的交通做出巨大的貢獻，全體國人同胞都肯定，也知道百年台鐵僵化，非活化、非公司化不可，這不但是國人同胞的期待，也是前一陣子車禍受難者家屬的懇切呼籲，相信台鐵的員工比任何人都期待台鐵好好改革，恢復往日榮光。

蘇貞昌說，如果用罷工不上班的方法、不加班的方法，讓乘客不方便，不會給台鐵加分，會讓國人同胞失望，尤其明天、後天多少學生要考試，帶來的不便實在很不好，所以誠摯地呼籲台鐵員工，政府絕對會用最大的魄力、效率改革，是為了要提升安全、要安定台鐵、要保障員工福利，政府一定承諾、一定保證，請台鐵員工大家敞開心胸向前走，恢復台鐵的榮光。

此外，有民調顯示，衛福部長陳時中的支持度跌破兩成，蘇貞昌表示，陳時中全心全力防疫，做得讓全世界稱讚，也保住國人的健康、公衛的安全。兩年多了，夜以繼日，非常辛苦，忍辱負重，非常沉重，但他都以防疫為重，從沒有想自己、從沒有想選舉。

蘇貞昌說，國人同胞應該給做事的人肯定，應該給做得好的團隊鼓勵，國人同胞更不要被不當的消息左右帶風向，大家看到陳時中再再地公開聲明，現在以防疫為重，並沒有想到選舉。