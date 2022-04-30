【愛傳媒藺奕專欄】天熱了，我家彷彿伊甸園，一個亞當、一個夏娃。

「哪有那麼胖的亞當！」妻鄙夷地說。

我就聽聽，不說話。

想起阿根廷人取笑智利，說他們國家是南美洲的一條脂肪。這麼說來，花東就是台灣的脂肪囉，再不去走走，感覺大腦都要融化成蟹黃了。

上了年紀，不喜歡驚喜和意外，生活和工作已經這樣了，娛樂和旅行必須符合預期。對我來說，旅行和看電影、閱讀一樣是非常私人的體驗，近似洗浴。

得去一些餐廳和小舖好好捧場，要說謝謝你們，都撑到了今天。

每次走蘇花公路，都會想起在蔚藍海岸自駕行，從義大利邊境穿越摩納哥前往法國尼斯的途中，無論海拔、蜿蜒的坡度、植被和海景，都是那麼近似。

唯一區別是在海平面，清水斷崖外只有冷清的點點舟影，尼斯外海的巨型郵輪簡直航母艦隊戰鬥群。於是每走一遍，都能看到一些曾經丢失了的回憶。

我們從漢本海洋驛站朝秀林方向，走克尼布路，這路名讓我錯覺人在烏布，心想日後自己失智了，隨口也能編出厲害的地名而沾沾自喜。

擁抱過這個世界，就無法忘懷她的美與必要。人世間只有浪漫和美食值得，其餘的都是六便士。

作者為文學奬得主

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