1945年10月30日，這天上午，艾文思和原田以及鈴木在參謀部的會客室碰面。艾文思告訴原田：陳儀訓令要日方一、兩天內交出4箱金幣，教他回去後盡快準備。原田不解的問道：為什麼不把剩下的7箱全部拿去？艾文思回答：陳儀目前只要4箱，這件事已經和中方講好了，你就照著我的命令去做。原田聽完後就說：好吧，既然是陳將軍的指示，我就照辦吧。

接著原田要求：可允許（permissible）我和你一同去 ? 艾文思起先不答應，原田緊接著一臉困惑的解釋說：上次交給你的第一箱沒有要到中方的收據，我已經無發向參謀長交代了，這一次我必須向他報告金幣是送到哪裡、交到誰的手上。艾文思於是回答：好吧！到時你就一起去！此時一旁的鈴木也順便說：那麼讓我也一同前往給你們當翻譯？艾文思則說：不必了，陳儀有他自己的翻譯。

此時艾文思似乎為了要表示他已經取得了陳儀的賞識與信任，有意無意的告訴他們：陳儀要聘請他作顧問；因而，如果太太能順利接來，他在台灣可能待上兩年，否則，起碼6個月。

艾文思離開後，原田就立即辦理出庫的手續；將4箱金幣從富田町的軍械庫運到了日軍總部。這一次由於體積較大，他特別借用了國土局辦公室的保險箱，原封不動的將4箱金幣暫時存放在那。

接著，在愛隆生要飛往上海的前一天，艾文思在大直的營房找到了他。見面後艾開口就問愛隆生：是否要將手中的23枚金幣帶到上海去？愛隆生回答：是的。艾文思接著問：可否也幫我帶一些去賣？愛隆生問：有多少個？艾文思說：目前還不知道，吃過午飯後來我的房間，到時後我會交給你。

午飯後，愛隆生直接走到艾文思的房間（1945年10月24日以後，聯絡組總部小組主官以下的官兵，全都住進了大直這所營房。艾文思是主管，仍然住在中山北路舊領事館的二樓，但可能在大直營房也有一個歇腳的房間），同時也帶了一個空的軍用背包。艾文思叫愛隆生將背包交給他，然後在門外等著。5分鐘後，艾文思走出來將背包交給愛隆生。他發覺包包很重，吃驚的問艾文思：天哪！你裝了多少在裡面？哦！大約350個，艾回答。愛隆生接著問：你到那弄了那麼多的金幣？艾文思回答：Well,有些是別人的；帶去上海，賣個好價錢，起碼要賣到400美金一磅。

這天，愛隆生和黃在榮又見了面，黃在榮交給愛隆生一件皮夾克以及一封信，託他帶給弟弟黃在義。

●1945年10月31日愛隆生攜金抵上海

愛隆生下午帶著373枚的金幣搭上了去上海的班機，經過了約兩小時的飛行，於傍晚6點左右抵達了上海（江灣）。進城後，本來預定投宿到福州路的華旗總匯（America Club），但因客滿，改住到法租界（今徐匯區）的一個同機軍官朋友的家中。同時也打了一個電話給黃在義，留了話，約好明天上午10時再打過去。

●1945年11月1日愛隆生、黃在義上海賣金

左上（西）方框是黃在義上海住家附近；今為南京西路、泰興路交叉口旁。右邊（東）兩個圓圈分別是黃在義帶去換金的銀行／交易所；一在南京路、西藏路交叉口，一在漢口路、西藏路交叉口。正中央的競馬場就是現在的人民廣場。（圖：1945上海老地圖，作者炳文提供）

早上愛隆生和黃在義電話接上了頭，並趕到了他在湧泉路941（Bubbling Well Road，今南京西路）的住處。見了面。愛隆生將哥哥託帶的皮夾克及私信交給了黃，黃讀完信後兩人開始寒暄；從台灣的近況聊到他哥哥的生意，再聊到黃家的家族生意，最後，愛隆生拿出了一塊金幣給黃看，並希望黃能幫他找到買家。黃在義立刻帶他到Tuti銀行（今南京西路和西藏路交叉口）；他的朋友童先生（Harry Tong）是那家銀行的經理。

當時愛隨身帶了150枚金幣。見了銀行經理後，愛隆生遞上了一枚樣品，經理隨即仔細端詳了一番，並秤了一下分份量，然後決定全數收購。收購價格是以每枚92000法幣，再以當天市場匯價換成美金。愛於是立刻趕回法租界拿來其餘的223枚。下午2點左右，愛拿到了貨款，扣掉了給黃的佣金約100美元，一共拿回了21000美元，折合每磅黃金約840美元的售價（註：金幣1金衡盎司為31.1公克，而普通的盎司為28.35公克，愛隆生的23枚金幣約重1.57磅）。這筆交易完成後，黃在義和愛隆生兩人再也沒有見過面。

愛隆生作證時談到：他當時把每一對金幣的玻璃紙套都回收，因為行前艾文思交待：玻璃紙套以及其中的序碼紙條必須收回，否則將來這些金幣的來源會被追蹤出來。愛隆生在法庭作證時也確認：庭上的金幣證物和他所見到過的實物是一模一樣。

●1945年11月2日愛隆生交付贓款

愛隆生早上10點回到了台北，他立刻將售款鎖在大直寢室的儲藏櫃中，然後回到了中山南路剛搬遷的新辦公室。進去不久就碰到了艾文思，艾問金幣賣掉了沒有？愛隆生向他報告了整個交易的過程，並告訴他是賣給了誰，以及是誰幫了他的忙。艾當場現出了滿意的表情。愛隆生告訴他：付了100美元的佣金給黃在榮，而其餘的21000美元目前是鎖在寢室的儲藏櫃中。好啊！艾說：中飯後拿了錢來接我。

午飯後愛隆生開了吉普車去總部接艾文思；滿滿裝著現金的背包則放在車上前面坐位的中間。他們將吉普車開到長官公署大樓旁的馬路上（見下圖），該處（今內政部警政署）於1945年5月31日大轟炸時幾乎被夷為平地，只剩下一大片廢墟。車子停在一堆磚瓦旁，愛將錢交給了艾文思，當然，扣掉了他那一份23枚售價的1250美元。

艾文思將錢放進公事包中，約略點了一下10元和100元的捆數。這時候愛隆生告訴他：希望再買一些，艾回答說：我去問問朋友後再回你話。之後，愛就將他送回宿舍，然後趕回新址辦公。回去後，愛隆生將此趟上海之行，賣金換匯的過程告訴那些知道金幣這檔事的朋友，結果，大家都渴望能買到一些。之後，愛曾經問過艾兩、三次，還可以再買一些嗎？艾回答：已經沒有了。

愛隆生就在長官公署旁東（右）邊的馬路旁，將販售第一袋金幣所得的貨款交給艾文思。如愛隆生所言，右（東）邊這樓的部分建築（今內政部警政署），於轟炸中被夷平。（圖／ 美軍檔案，作者炳文提供）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】