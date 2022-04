●1945年10月25日台灣受降典禮

台灣地區的受降典禮於上午10時在台北公會堂(今台北中山堂)舉行。日方代表為日本台灣總督兼第十方面軍司令官安籐利吉。

典禮開始時,由陳儀宣布「台灣日軍業於中華民國34年9月9日在南京投降,本官奉中國陸軍總司令何轉奉中國戰區最高統帥蔣之命令,為台灣受降主官,茲以第一號命令交與日本台灣總督兼第十方面軍司令官安籐利吉將軍受領希即遵照辦理」,語畢即以是項命令及受領證交參謀長諫山春樹轉交第十方面軍司令官安籐利吉,安籐利吉於受領證簽字畢,由日軍代表將受領證呈交受降主官陳儀,陳儀審閱受領證無誤後,即刻命令日軍代表退去。

(以下是艾文思受審時,宣稱有關受降典禮時民衆暴動的證詞) Q:Did some event occur at the surrender ceremonies?(問:受降典禮進行中有發生事故嗎?) A:Yes, When General Chen Yi arrived at the headquarters to accept the surrender from the Japanese, a riot had broken out. (答:是的,當陳儀抵達現場準被受降時,有暴動發生) Q:You saw this yourself? A:Yes.(問:你親自看到嗎?答:是的,我親眼看到) Q:Against what or against whom? (問:是為了反對何事或何人?) A:Against Chen Yi by the Formosa natives.(答:是台灣本地人為反對陳儀而暴動)