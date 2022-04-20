俄軍以優勢軍力發動閃電戰，但至今沒攻下任何一座烏克蘭主要城市，這一情況讓過去曾公開宣稱，攻台可以「朝發夕至」的共軍開始思考並調整對台戰略。

綜合西方媒體的報導，俄羅斯總統原本認為對烏克蘭的軍事行動可以速戰速決，因此他在宣布進軍烏克蘭時，措詞是「特殊軍事行動」，甚至不用「入侵」或「戰爭」的字眼；但戰事發展顯然出乎普丁預料，俄軍被迫自基輔撤軍，直到最近才在烏東發起「第二階段軍事行動」。

烏克蘭戰爭前幾年，共軍退休將領曾公開宣稱，「不用三天就能拿下台灣」。前南京軍區副司令員王洪光中將2018年3月在《環球時報》撰文稱，有專家說攻台需40萬大軍，「真是一個外行說的笑話，我看有其十之一二足夠」；只要採用「六戰一體」的方式，解放軍不用三天便可以拿下台灣。

而據《日本經濟新聞》20日發自北京的報導，根據中國軍方消息人士和日本安全專家的分析，和莫斯科的設想一樣，北京過去認為，任何對台軍事行動都是速戰速決，步驟包括：首先，透過網路攻擊瓦解台灣的通信及基礎設施；然後以飛彈攻擊台灣的防空系統和基地，取得制空權；最後才是從空中和海上發起登陸戰。

由於美軍駐紮在距離台灣大約600公里外的沖繩，而據中國軍方消息人士預測，美國需要7天時間才能通國內必要的行政程序向台灣派兵，這時共軍已經控制住台灣；但俄軍在烏克蘭的苦戰凸顯共軍速戰速決計畫的缺陷。

據報導，共軍現在特別關注占領台北的挑戰。台灣首都的人口約為260萬，與基輔大致相似，但人口密度幾乎是其三倍，還有400萬人生活在郊區，這意味對台北的任何軍事攻擊都可能導致大量平民傷亡。

如果共軍想減少平民傷亡可能會給美軍更多時間進行干預；此外，要對台灣總統蔡英文進行斬首行動，因為難以區分軍民，難度也變得更大。

台灣海峽寬100多公里，洋流強勁，運送部隊穿越的理想時間僅限於一年中的兩到三個月，而台灣已迅速部署巡弋飛彈和愛國者三型飛彈；卸任的共軍消息人士稱，共軍已重新意識到穿越海峽有多麼困難。

中共總書記習近平將於今年秋天舉行的中共二十大尋求連任，長期以來一直有人猜測中國可能會習近平的第三個任期結束前，也就是2027年之前入侵台灣；而據了解，中國目前對台保持強硬態度，但幕後正在進行重要反思。

東京大學教授松田康弘預測，由於發現武統台灣面臨更高的障礙，中國將加速其核武建設，企圖通過建立超大型核武庫來遏制台灣的獨立勢力，並阻止美國的干預。

此外，「由於對台灣本島的攻擊更加困難，習近平政府可能試圖控制東沙群島，」日本防衛研究所地區研究部主任Rira Momma說。

就在日媒放出「中共可能攻占東沙」消息的同時，又有「熟悉兩岸事務的官員」透過台灣媒體表示，中國領導人習近平在今年20大延任後，為了轉移內部壓力，很有可能出兵攻占金馬等離島。

針對日媒的報導，國防部長邱國正20日在出席立法院備詢前向媒體表示，國軍會持續密切注意，隨時研究共軍（戰略）的改變。