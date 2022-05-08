【愛傳媒藺奕專欄】這是妻子第一個沒有母親的母親節。

過去這八個月來。我陪伴她逐漸脱離了那種身處一場大戲的癲狂心態，原以為自己是觀眾，後來發現我們都得是演員。

她開始過日子了，在這瘋狂的每一天裡過生活。多數時間睡得很好，生活狀態也很好，保持運動，恢復旅行。

每天早上六點半起來，親手做早餐、包括狗狗的鮮食，養護花草，關心父親的血糖和血壓，在家練瑜珈、外出游泳和遛狗。

雖然有時還是會悲傷、會掉淚。

上周去花東，途經豐濱的稻浪，聊著前兩年一起帶她父母來，居然是她母親人生最後一次花東旅行，她的眼淚突然就像立霧溪那般湧漲，從眼眶潰堤一路快速沖刷下來。

我勻出右手摸摸她的頭，提醒她要好好生活，健康的活著，活過伏地魔。

人生就是這樣，事過境遷之後，你不得不像唱詩班裡的孩子那樣摇起小燈爐，唱你並不相信的感恩讚美詩。

我沒說出口的，是請記得你此時此刻的悲傷，好好品嚐它的味道，帶给你的心酸與痛苦，你的束手無策，你的耻辱，堅信不義之人，報應會來，而且很快。

多年以後。我也許會這樣回憶2022的這個畫面。

這一年春天很不一樣。聽說台東的雨水異常多，妻子好心情的時候少了許多；身材保持不錯，但毫無防備，被淋溼過很多回，有的時候是雨水，有的時候是淚水。

祝大家母親節平安、快樂。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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