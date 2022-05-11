5月12日起3類族群快篩陽性就視同確診者。（雲林縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心宣布12日起下三類族群如果快篩陽性就視同確診，可請遠距診療醫師協助評估確認快篩陽性結果；雲林縣衛生局表示，若「一般民眾」快篩檢測結果為陽性，還是要前往雲林縣六大醫院疫病門診做PCR才能確認自己是否確診。

衛生局長曾春美今（11日）表示，5月12日起有3類族群快篩陽性就視同確診者：歸國入境者在「居家檢疫」7天期間的快篩陽性、密切接觸確診在「居家隔離」3天期間快篩陽性、密切接觸者在「自主防疫」4天期間的快篩陽性。

上述三類族群快篩陽性的確診者，應使用24 小時免費視訊諮詢的「健康益友APP」，或透過雲林縣24家遠距門診醫療診所，請遠距診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，由醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診個案。

曾春美表示，這三類族群自行快篩陽性後，必須在判讀陽性之檢測卡匣或檢測片寫上姓名及檢測日期，和健保卡放在一起，拍照遠距醫療的醫師評估。

至於一般民眾民眾（非上述三類族群）快篩檢測若是陽性，還是要前往雲林縣六大醫院疫病門診做PCR才能確認自己是否確診。民眾應把使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。